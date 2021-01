Министр обороны Норвегии признал возросшую мощь России в Арктике

Осло будет стараться поддерживать «безопасность» на Крайнем Севере.

За последние годы Россия утвердила Арктику приоритетным направлением. Это привело к масштабной модернизации отечественных вооруженных сил и восстановлению инфраструктуры на российском севере. Однако вместе с этим участились «атаки» в сторону одного из соседей государства — Норвегии. Об этом заявил министр обороны страны Франк Бакке-Йенсен.

