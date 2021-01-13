Министр обороны Норвегии признал возросшую мощь России в Арктике

Осло будет стараться поддерживать «безопасность» на Крайнем Севере.

За последние годы Россия утвердила Арктику приоритетным направлением. Это привело к масштабной модернизации отечественных вооруженных сил и восстановлению инфраструктуры на российском севере. Однако вместе с этим участились «атаки» в сторону одного из соседей государства — Норвегии. Об этом заявил министр обороны страны Франк Бакке-Йенсен.

Norway’s defense minister: We must ensure strategic stability in the High North https://t.co/OTOeRihQje pic.twitter.com/RFsAQXr4Lw — Defense News (@defense_news) January 11, 2021

Политик напомнил, что Москва начала военную реформу в 2008 году. С тех пор России удалось построить многоуровневую оборону. Роль вооруженных сил РФ значительно возросла при решении политических конфликтов, считает глава Минобороны Норвегии.

Йенсен указал и на вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году. По его мнению, с этого момента российские испытания у берегов Норвегии приобрели «угрожающий характер». В частности, в Осло обеспокоились летней имитацией атак российской боевой авиации по норвежским целям.

Также осенью прошлого года Россия якобы провела кибератаку на парламент Норвегии. Тогда Москва назвала это обвинение очередной «антироссийской страшилкой», не имеющей под собой никаких оснований.

Тем не менее министр обороны Норвегии полагает, что Россия на этом не остановится. Оборона страны находится на стадии высокой боеготовности и доказала, что способна применять массированную огневую мощь, подчеркивает Йенсен.

«Ключевая задача российских сил на Кольском полуострове — глобальное сдерживание, что делает горизонтальную эскалацию постоянной проблемой для Норвегии. Нет никаких признаков того, что Россия замедлит свое участие в Арктике — скорее, наоборот», — написал он в Defense News.

В этой связи Норвегия будет всячески стараться поддерживать безопасность на Крайнем Севере, заверил норвежский политик. В частности, Осло бросит все силы на то, чтобы избегать «ненужных провокаций».

«Мы остаемся соседом России и продолжаем сотрудничать с Россией по таким вопросам, как поисково-спасательные работы, пограничное патрулирование и операции береговой охраны по контролю за рыболовством. Для сохранения стабильности мы поддерживаем диалог и в то же время твердо привержены нашим ценностям и международному порядку, основанному на правилах», — отметил Йенсен.

Также министр обороны обратил внимание на возросшие амбиции Китая в регионе. По его словам, в арсенале Пекина также есть широкий спектр доступных средств, поскольку он инвестирует в исследования, порты и инфраструктуру в Арктике.

«Хотя Китай в настоящее время не представляет военной угрозы в Арктике, Норвегия внимательно следит за действиями Китая на севере и его растущим сотрудничеством с Россией», — подчеркнул политик.

Ранее Минвостокразвития предложило расширить границы Арктической зоны в России (АЗРФ). В частности, включить в нее территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области.

Прошлым летом, согласно пакету законов о системе преференций в регионе, АЗРФ стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной. Ее площадь составляет около 5 млн квадратных километров.