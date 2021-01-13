Медиагруппа «Патриот»
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15:36   13 Января 2021
Политика

Медиагруппа "Патриот" заявила о сотрудничестве с агентством ZabNews

Медиагруппа "Патриот" заявила о сотрудничестве с агентством ZabNews

Медиагруппа "Патриот" и информационное агентство ZabNews объявили об информационном сотрудничестве.

Совместная работа будет направлена на освещение важных событий в Забайкалье и России. По словам директора ZabNews Андрея Коптеева, сотрудничество с Медиагруппой "Патриот" является очередным шагом вперед. Это позволит разнообразить контент агентства. Коптеев считает, что благодаря таким партнерам ZabNews сможет рассказать о проблемах региона на федеральном уровне.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук назвал нового партнера перспективным изданием, которое стремится предоставить читателям интересный и проверенный контент.

"Мы рады началу сотрудничества с изданиями Забайкальского края в лице "ZabNews", — добавил спикер.

Столярчук также заявил о намерении продолжать развивать медиагруппу. В планах подключить наибольшее количество изданий по всей стране, чтобы сформировать позитивное информационное пространство в России.

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#россия #Медиагруппа "Патриот" #zabnews

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