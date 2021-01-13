Сатановский высмеял расследование ФБР о загадочной открытке с «приветом из Кремля»
ФБР изучает открытку, которую неизвестные прислали главе компании FireEye Кевину Мандиа. Он расследует массовую хакерскую атаку на госучреждения и частные компании США. На открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». Политолог Евгений Сатановский иронично взыскался о находке в своем Telegram-канале «Армаггедоныч».
«"Русские идут" в прошлую холодную войну было на каждом углу нарисовано. И из каждого унитаза в Пентагоне, Капитолии и Белом доме смотрели внимательные глаза майора КГБ. Русские все видели, все слышали, все знали, все умели и все могли. Чего они хотели, никто на Западе понять не мог, но явно чего-то страшного. Это же были русские! А сейчас они стали только страшнее - у них Путин есть, и он в России главный», — пишет политолог.
Американское руководство «русской» темой довело себя до белого каления, отмечает Сатановский. Но теперь над американцами нависла еще и «китайская угроза»:
«Как эту задачу решать они не понимают. Как в прошлый раз, стравить Пекин с Москвой, используя их взаимную ревность и расхождения в курсе во времена Хрущева, которые при Брежневе довели ситуацию до серьезного противостояния? Не выйдет. Справляться с обеими странами разом? Силушек таких нет. Самим бы уцелеть - коронавирус на дворе. А тогда, как?!», —рассуждает Сатановский.
Hey remember that Russian hacking operation on dozens of U.S. government agencies and private American companies? A postcard sent to FireEye’s CEO shows a cartoon with the text: “Hey look Russians” and “Putin did it!” https://t.co/3HBFwVZJzm— Brad Mumbrue (@brad262run) January 12, 2021
Политолог недоумевает: как же не «троллить», не высмеивать и передразнивать США и Евросоюз с их «бесконечными попытками глупейших наездов на Россию по любому поводу и без повода». Сатановский также посоветовал американцам заняться внутренними проблемами, напомнив о расколе США на левых и консерваторов, атаке либеральной прессы и соцсетей на действующего президента США Дональда Трампа и протестах BLM ( Black Lives Matter. «Жизни темнокожих важны» — англ.) .
«Богатые сверхсерьезные и ультравлиятельные дураки, обладающие какой угодно властью и какими угодно деньгами, все равно смешны. Так было во все времена. Поэтому придворные шуты их при любых королях, в любых странах и в любые эпохи и высмеивали, иногда платя за это свободой или жизнью. Натура у человека такая, чтобы смеяться над власть имущими ханжами и их попытками заморочить всем остальным головы. Пора бы к этому привыкнуть за тысячи лет. Но ведь нет! Так что, пускай ФБР потщательнее расследует дело о смешных открытках. Наверняка нити в Кремль ведут, к Путину. Очень богатая тема. Такого накрутить можно!», — иронизирует Сатановский.
14 декабря газета The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, долгое время якобы внедряла вредоносное ПО в систему государственных учреждений США и смогла получить доступ к системе министерства финансов, Госдепа и еще более десятка ведомств.
В январе аппарат директора национальной разведки, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США обвинили Москву в масштабной кибератаке на учреждения страны. В Вашингтоне считают, что целью этой атаки была попытка получить некие разведданные.
Россия обвинения категорически отвергла. Дональд Трамп также скептически отнесся к обвинениям в адрес Москвы. По его мнению, за инцидентом может стоять Китай. 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес Москвы в хакерских атаках в США бездоказательными.