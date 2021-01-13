Сатановский высмеял расследование ФБР о загадочной открытке с «приветом из Кремля»

Американское руководство «русской» темой довело себя до белого каления, отмечает политолог Евгений Сатановский.

ФБР изучает открытку, которую неизвестные прислали главе компании FireEye Кевину Мандиа. Он расследует массовую хакерскую атаку на госучреждения и частные компании США. На открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». Политолог Евгений Сатановский иронично взыскался о находке в своем Telegram-канале «Армаггедоныч».

«"Русские идут" в прошлую холодную войну было на каждом углу нарисовано. И из каждого унитаза в Пентагоне, Капитолии и Белом доме смотрели внимательные глаза майора КГБ. Русские все видели, все слышали, все знали, все умели и все могли. Чего они хотели, никто на Западе понять не мог, но явно чего-то страшного. Это же были русские! А сейчас они стали только страшнее - у них Путин есть, и он в России главный», — пишет политолог.

Американское руководство «русской» темой довело себя до белого каления, отмечает Сатановский. Но теперь над американцами нависла еще и «китайская угроза»:

«Как эту задачу решать они не понимают. Как в прошлый раз, стравить Пекин с Москвой, используя их взаимную ревность и расхождения в курсе во времена Хрущева, которые при Брежневе довели ситуацию до серьезного противостояния? Не выйдет. Справляться с обеими странами разом? Силушек таких нет. Самим бы уцелеть - коронавирус на дворе. А тогда, как?!», —рассуждает Сатановский.

Hey remember that Russian hacking operation on dozens of U.S. government agencies and private American companies? A postcard sent to FireEye’s CEO shows a cartoon with the text: “Hey look Russians” and “Putin did it!” https://t.co/3HBFwVZJzm — Brad Mumbrue (@brad262run) January 12, 2021

Политолог недоумевает: как же не «троллить», не высмеивать и передразнивать США и Евросоюз с их «бесконечными попытками глупейших наездов на Россию по любому поводу и без повода». Сатановский также посоветовал американцам заняться внутренними проблемами, напомнив о расколе США на левых и консерваторов, атаке либеральной прессы и соцсетей на действующего президента США Дональда Трампа и протестах BLM ( Black Lives Matter. «Жизни темнокожих важны» — англ.) .

«Богатые сверхсерьезные и ультравлиятельные дураки, обладающие какой угодно властью и какими угодно деньгами, все равно смешны. Так было во все времена. Поэтому придворные шуты их при любых королях, в любых странах и в любые эпохи и высмеивали, иногда платя за это свободой или жизнью. Натура у человека такая, чтобы смеяться над власть имущими ханжами и их попытками заморочить всем остальным головы. Пора бы к этому привыкнуть за тысячи лет. Но ведь нет! Так что, пускай ФБР потщательнее расследует дело о смешных открытках. Наверняка нити в Кремль ведут, к Путину. Очень богатая тема. Такого накрутить можно!», — иронизирует Сатановский.

14 декабря газета The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, долгое время якобы внедряла вредоносное ПО в систему государственных учреждений США и смогла получить доступ к системе министерства финансов, Госдепа и еще более десятка ведомств.

В январе аппарат директора национальной разведки, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США обвинили Москву в масштабной кибератаке на учреждения страны. В Вашингтоне считают, что целью этой атаки была попытка получить некие разведданные.

Россия обвинения категорически отвергла. Дональд Трамп также скептически отнесся к обвинениям в адрес Москвы. По его мнению, за инцидентом может стоять Китай. 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес Москвы в хакерских атаках в США бездоказательными.