Сатановский высмеял расследование ФБР о загадочной открытке с «приветом из Кремля»

Американское руководство «русской» темой довело себя до белого каления, отмечает политолог Евгений Сатановский.

ФБР изучает открытку, которую неизвестные прислали главе компании FireEye Кевину Мандиа. Он расследует массовую хакерскую атаку на госучреждения и частные компании США. На открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». Политолог Евгений Сатановский иронично взыскался о находке в своем Telegram-канале «Армаггедоныч».

Американское руководство «русской» темой довело себя до белого каления, отмечает Сатановский. Но теперь над американцами нависла еще и «китайская угроза»:

