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15:31   13 Января 2021
Армия

Путин договорился с Эрдоганом о взаимовыгодных проектах в Карабахе

Путин договорился с Эрдоганом о взаимовыгодных проектах в Карабахе

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил обстановку в НКР.

Как указали в пресс-службе Кремля, Путин также рассказал турецкому лидеру об итогах переговоров с Арменией и Азербайджаном о дальнейшем урегулировании ситуации в Карабахе.

Президенты также обсудили формирование в Нагорно-Карабахской Республике совместного российско-турецкого центра мониторинга и продвижение взаимовыгодных проектов.

Напомним, что 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в НКР. Ереван пошел на значительные территориальные уступки, передав под контроль Баку три района республики. Россия направила в зону бывших боевых действий миротворческий контингент из 1960 военнослужащих сроком на пять лет и сформировала центр гуманитарного реагирования, который координирует гуманитарные операции и разминирование в республике.

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#путин #турция #эрдоган #карабах

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