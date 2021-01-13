МИД РФ прилагает усилия для освобождения задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова

Российские дипломаты работают над освобождением задержанных военнослужащими Южного Судана россиян, которые уже обратились за помощью.

Российские дипломаты работают над освобождением задержанных военнослужащими Южного Судана россиян, которые уже обратились за помощью.

Российского блогера Илью Варламова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и еще троих россиян задержали в Южном Судане люди в военной форме. В настоящее время прилагаются все усилия для освобождения задержанных россиян в Южном Судане, рассказали в МИД РФ. В посольстве РФ в Уганде также подтвердили информацию, что граждане РФ обратились за помощью.

"Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется", – заявили в российской дипмиссии.

О том, что военные задержали Варламова и его спутников, сообщал ранее ФАН. Военнослужащие обыскали багаж россиян и нашли там пульт от дрона, из-за которого, предположительно, их и остановили.