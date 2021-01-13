МИД РФ прилагает усилия для освобождения задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова
Российские дипломаты работают над освобождением задержанных военнослужащими Южного Судана россиян, которые уже обратились за помощью.
Российского блогера Илью Варламова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и еще троих россиян задержали в Южном Судане люди в военной форме. В настоящее время прилагаются все усилия для освобождения задержанных россиян в Южном Судане, рассказали в МИД РФ. В посольстве РФ в Уганде также подтвердили информацию, что граждане РФ обратились за помощью.
"Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется", – заявили в российской дипмиссии.
О том, что военные задержали Варламова и его спутников, сообщал ранее ФАН. Военнослужащие обыскали багаж россиян и нашли там пульт от дрона, из-за которого, предположительно, их и остановили.