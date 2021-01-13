Путин распорядился перейти к массовой вакцинации от COVID-19 в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать процесс массовой вакцинации населения от коронавируса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать процесс массовой вакцинации населения от коронавируса.

Российский лидер заявил, что со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации от COVID-19. Для этого должна быть подготовлена необходимая инфраструктура. Владимир Путин рассказал об этом в ходе совещания с Правительством Российской Федерации.

На данный момент в стране запущена масштабная вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получают граждане из групп риска: врачи, социальные работники и педагоги.