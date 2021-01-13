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15:19   13 Января 2021
Общество

Путин распорядился перейти к массовой вакцинации от COVID-19 в России

Путин распорядился перейти к массовой вакцинации от COVID-19 в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать процесс массовой вакцинации населения от коронавируса.

Российский лидер заявил, что со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации от COVID-19. Для этого должна быть подготовлена необходимая инфраструктура. Владимир Путин рассказал об этом в ходе совещания с Правительством Российской Федерации.

На данный момент в стране запущена масштабная вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получают граждане из групп риска: врачи, социальные работники и педагоги.

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#путин #вакцинация #коронавирус

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