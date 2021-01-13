Российский президент назвал вакцину РФ от коронавируса лучшей в мире

Президент России Владимир Путин считает вакцину от коронавируса отечественного производства лучшей в мире. такое заявление он сделал 13 января.

Президент России Владимир Путин считает вакцину от коронавируса отечественного производства лучшей в мире. такое заявление он сделал 13 января.

Российская вакцина от коронавируса уже показала свою эффективность и может по праву считаться лучшей в мире, заявил российский лидер. По словам Путина, в мире пока нет препаратов, способных обеспечить такой же уровень защиты.

Новые мутации коронавируса зафиксировали врачи на территории страны. Путин поручил выяснить, какая из российских вакцин от коронавируса лучше всего справиться с различными мутациями этого заболевания.