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15:17   13 Января 2021
Общество

Российский президент назвал вакцину РФ от коронавируса лучшей в мире

Российский президент назвал вакцину РФ от коронавируса лучшей в мире

Президент России Владимир Путин считает вакцину от коронавируса отечественного производства лучшей в мире. такое заявление он сделал 13 января.

Российская вакцина от коронавируса уже показала свою эффективность и может по праву считаться лучшей в мире, заявил российский лидер. По словам Путина, в мире пока нет препаратов, способных обеспечить такой же уровень защиты.

Новые мутации коронавируса зафиксировали врачи на территории страны. Путин поручил выяснить, какая из российских вакцин от коронавируса лучше всего справиться с различными мутациями этого заболевания.

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