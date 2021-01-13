Пенсионерка из Подмосковья доверилась лжесоцработникам и лишилась 350 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержали в Долгопрудном двух женщин, которые подозреваются в краже крупной суммы денег у пенсионерки из Солнечногорска.

Сотрудники полиции задержали в Долгопрудном двух женщин, которые подозреваются в краже крупной суммы денег у пенсионерки из Солнечногорска.

Пострадавшая рассказала, что на улице к ней подошла женщина и представилась социальным работником. Она заявила, что пенсионерке надо заполнить документы на ремонт в квартире. Злоумышленница вызвалась помочь в этом, сообщило издание "Вести Подмосковья".

Пенсионерка поверила женщине и впустила ее в дом вместе с подельницей. Одна из фигуранток на кухне стала отвлекать пожилую женщину заполнением якобы документов. Вторая подозреваемая принялась обыскивать комнату. Она нашла деньги и драгоценности, после чего женщины ушли. Ущерб от преступной деятельности составил 350 тысяч рублей.

Задержанные сейчас находятся под стражей в ожидании суда.