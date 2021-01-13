РАН предложила Роскосмосу использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу предложил Роскосмосу применить ракеты-носители "Ангара" для пилотируемых полетов к Луне.

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу предложил Роскосмосу применить ракеты-носители "Ангара" для пилотируемых полетов к Луне.

Соответствующие предложения были разработаны после доклада главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Совет предлагает генеральным конструкторам разработать в течение шести месяцев дополнения к российской лунной программе. В ней упор должен делаться на ракеты "Ангара-5В".

В РАН уверены, что использование этого носителя позволит добиться пилотируемого полета к спутнику Земли уже к 2030 году. Изначально для этой цели должны быть использованы сверхтяжелые ракеты "Енисей". Его грузоподъемность должна составить 88 тонн, с его помощью можно вывести на окололунную орбиту транспортный корабль весом до 20 тонн.