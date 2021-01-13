Депутат оценил вероятность заболеть коронавирусом во время крещенских купаний

Милонов заверил, что на свежем воздухе риск подхватить COVID-19 невелик.

По всей России крещенские купания традиционно проходят 19 января на православный праздник Крещения Господня. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса многие регионы готовы отложить религиозный обычай. Русская православная церковь (РПЦ) пока не делала официального заявления по крещенским праздникам.

Традиционные купания в проруби в 2021 году решили отменить в Хабаровском крае, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Перми, Красноярске, Томске, Югре, Тынде и на Ставрополье. В некоторых регионах власти пообещали проследить за исполнением запрета силами сотрудников МЧС, ведь жители могут начать сооружать «стихийные купели».

В Государственной думе считают, что вводить запрет на крещенские купания по всей стране не нужно. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль посоветовал людям с ослабленным иммунитетом не купаться в проруби (там, где это разрешено). Православные россияне, которые все же решили окунуться в ледяную воду, по мнению парламентария, должны приходить к купели в защитной маске.

Депутата Госдумы Виталия Милонова новость о том, что регионы отказываются от православной традиции, расстроила. Народный избранник обратил внимание, что праздник крещения проводится на свежем воздухе, а значит опасность подхватить вирус COVID-19 в таких условиях намного ниже чем, к примеру, в магазине или на людной улице.

«Крещенские купания – это уличное мероприятие, поэтому предположить, что 100 человек одновременно будут находиться на близком расстоянии друг от друга, сложно. Люди даже стоят в очереди на свежем воздухе. Я считаю, что купание – это осознанный выбор людей, и пользы от него гораздо больше, чем возможной опасности. Я бы очень хотел, чтобы региональные власти других субъектов федерации не запрещали наши традиции. Я благодарен властям Петербурга, что у нас пока это не запрещено», — заявил депутат.

По словам Милонова, РПЦ чувствует ответственность перед православными людьми, а значит будет организовывать праздник Крещения таким образом, чтобы не нарушать режим социальной дистанции. Масочный режим в ледяной воде соблюдать невозможно, посетовал парламентарий, но на подходах к проруби носить средства защиты никто не запрещает. Сам депутат 19 января собирается искупаться в Пушкине.

«Я сам будут принимать участие в купаниях в Пушкине. Там есть Колонистский пруд, на котором организуются купели. Только из-за коронавирусных ограничений в этом году не будет крестного хода, в котором я обычно принимал участие. Он шел от собора святой Екатерины до места купания. Но сами купания состоятся, и люди с радостью в них примут участие. Многие к этому морально и физически готовятся целый год», – подытожил Милонов.

В Омске крещенские купания пока не запретили, однако местный Роспотребнадзор посоветовал жителям региона отказаться от посещения купелей. В пресс-службе правительства Омской области объяснили, что риск заражения COVID-19 может быть особенно высоким в общественных раздевалках, которые устраивают рядом с местом купания.