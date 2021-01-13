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15:20   13 Января 2021
Россия

Депутат оценил вероятность заболеть коронавирусом во время крещенских купаний

Депутат оценил вероятность заболеть коронавирусом во время крещенских купаний

По всей России крещенские купания традиционно проходят 19 января на православный праздник Крещения Господня. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса многие регионы готовы отложить религиозный обычай. Русская православная церковь (РПЦ) пока не делала официального заявления по крещенским праздникам.

Традиционные купания в проруби в 2021 году решили отменить в Хабаровском крае, Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Перми, Красноярске, Томске, Югре, Тынде и на Ставрополье. В некоторых регионах власти пообещали проследить за исполнением запрета силами сотрудников МЧС, ведь жители могут начать сооружать «стихийные купели».

В Государственной думе считают, что вводить запрет на крещенские купания по всей стране не нужно. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль посоветовал людям с ослабленным иммунитетом не купаться в проруби (там, где это разрешено). Православные россияне, которые все же решили окунуться в ледяную воду, по мнению парламентария, должны приходить к купели в защитной маске.

Депутата Госдумы Виталия Милонова новость о том, что регионы отказываются от православной традиции, расстроила. Народный избранник обратил внимание, что праздник крещения проводится на свежем воздухе, а значит опасность подхватить вирус COVID-19 в таких условиях намного ниже чем, к примеру, в магазине или на людной улице.

«Крещенские купания – это уличное мероприятие, поэтому предположить, что 100 человек одновременно будут находиться на близком расстоянии друг от друга, сложно. Люди даже стоят в очереди на свежем воздухе. Я считаю, что купание – это осознанный выбор людей, и пользы от него гораздо больше, чем возможной опасности. Я бы очень хотел, чтобы региональные власти других субъектов федерации не запрещали наши традиции. Я благодарен властям Петербурга, что у нас пока это не запрещено», — заявил депутат.

Милонов посоветовал регионам не отказываться от крещенских купаний

По словам Милонова, РПЦ чувствует ответственность перед православными людьми, а значит будет организовывать праздник Крещения таким образом, чтобы не нарушать режим социальной дистанции. Масочный режим в ледяной воде соблюдать невозможно, посетовал парламентарий, но на подходах к проруби носить средства защиты никто не запрещает. Сам депутат 19 января собирается искупаться в Пушкине.

«Я сам будут принимать участие в купаниях в Пушкине. Там есть Колонистский пруд, на котором организуются купели. Только из-за коронавирусных ограничений в этом году не будет крестного хода, в котором я обычно принимал участие. Он шел от собора святой Екатерины до места купания. Но сами купания состоятся, и люди с радостью в них примут участие. Многие к этому морально и физически готовятся целый год», – подытожил Милонов.

В Омске крещенские купания пока не запретили, однако местный Роспотребнадзор посоветовал жителям региона отказаться от посещения купелей. В пресс-службе правительства Омской области объяснили, что риск заражения COVID-19 может быть особенно высоким в общественных раздевалках, которые устраивают рядом с местом купания.

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#россия #милонов #крещение

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