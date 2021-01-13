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14:58   13 Января 2021
Общество

Путин обеспокоен ростом заболеваемости коронавирусом в Великобритании

Путин обеспокоен ростом заболеваемости коронавирусом в Великобритании

Президент России Владимир Путин заявил, что с тревогой наблюдает за тем, что происходит с заболеваемостью коронавирусом в Великобритании.

В декабре в Британии ученые выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который на 70% заразнее. Он стал быстро распространяться, и в первую очередь в Лондоне, а также южных районах страны. Сейчас "британская" мутация зарегистрирована в 50 странах и районах мира, сообщают во Всемирной организации здравоохранения.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#путин #британия #коронавирус

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