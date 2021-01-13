Путин призвал не успокаиваться из-за статистики по коронавирусу

Ситуация в Великобритании вызывает тревогу, сказал президент РФ.

В России отмечается некоторое снижение заболевших коронавирусом, но успокаиваться рано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Кабмина.

Он отметил, что в мире не удается пока победить COVID-19. В частности, президент отметил, что ситуация с новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, вызывает тревогу.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за последние две недели число регионов, где наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом выросло до 83.

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев. Накануне их было 22 934.