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15:05   13 Января 2021
Россия

Путин призвал не успокаиваться из-за статистики по коронавирусу

Путин призвал не успокаиваться из-за статистики по коронавирусу

В России отмечается некоторое снижение заболевших коронавирусом, но успокаиваться рано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Кабмина.

Он отметил, что в мире не удается пока победить COVID-19. В частности, президент отметил, что ситуация с новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, вызывает тревогу.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за последние две недели число регионов, где наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом выросло до 83.

За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев. Накануне их было 22 934. 

 

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#россия #путин #политика #коронавирус

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