Погребинский: Киев должен послать Москве «сигнал» по Донбассу

Киев, если он хочет изменить ситуацию в Донбассе, должен для начала предложить Москве свой вариант закона о выборах на неподконтрольных территориях. Однако украинские власти продолжают выступать против выборов до получения контроля над границей.

Киев, если он хочет изменить ситуацию в Донбассе, должен хотя бы предложить Москве свой компромиссный вариант закона о проведении выборов на неподконтрольных ему территориях. Однако украинские власти продолжают выступать против выборов до получения контроля над границей.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Напомним, накануне, 12 января, в Берлин для проведения встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» прибыл заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Комментируя это событие, Михаил Погребинский выразил сомнение в том, что в ходе очередных переговоров по урегулированию в Донбассе стороны смогут достичь прогресса.

По словам украинского эксперта, обязательства, которые в ходе парижского саммита в декабре 2019 года взял на себя президент Украины Владимир Зеленский, выполнены едва ли на 20%. Таким образом команда украинского лидера не выполнила 80% своих обязательств, а это значит, что работа в «нормандском формате» по большей части бессмысленна и продолжать ее незачем.

«Но, если Козак перестанет вести диалог, это сократит пространство для маневра у Путина. Путин же общается с Меркель. Обе стороны пытаются показать, что они не против разговаривать. Но если Москва соглашается и выполняет свои обязательства, то Киев их не выполняет. Собственно говоря, от Москвы ничего не зависит», – объяснил Погребинский.

Киеву для изменения ситуации в Донбассе необходимо послать Москве сигнал о том, что дальнейшая работа имеет смысл, считает эксперт. Украинская сторона должна как минимум разработать и предложить на рассмотрение собственный вариант компромиссных обязательств перед Донбассом и закона о проведении там выборов.

В Минских соглашениях, напомнил Погребинский, на этот счет прописан конкретный пункт, но некоторые детали там не уточнены, так как предполагалось, что Киев сам согласует их с Донбассом.

«Но пока же Киев против проведения выборов до передачи границы. Донбасс же говорит, что не согласен с этим. Москва в этом смысле поддерживает Донбасс», — добавил политолог.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже прошел первый за три года саммит лидеров «нормандской четверки», по итогам которого стороны подписали итоговое коммюнике и договорились продолжить работу над урегулированием конфликта на востоке Украины в Берлине в марте 2020 года, однако этим планам помешала разразившаяся пандемия коронавируса.

В итоговом коммюнике, в частности, лидеры России, Германии, Франции и Украины согласились друг с другом в том, что Минские соглашения по-прежнему являются основой для переговорного процесса в «нормандском формате».