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14:43   13 Января 2021
Происшествия

Воры забрали из дома миллионера Аминова сейф с деньгами и драгоценностями

Воры забрали из дома миллионера Аминова сейф с деньгами и драгоценностями

Полицейские устанавливают личность злоумышленников, обокравших в Красногорске особняк Вячеслава Аминова. Они вынесли сейф с ценностями.

К стражам порядка обратилась супруга Аминова. Она рассказала, что на новогодних праздниках отдыхала с мужем за границей. В этом время кто-то проникнул в коттедж и вынес сейф. В нем были 600 тысяч долларов и драгоценности, сообщил один из Telegram-каналов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что на время праздников в коттедже были повар, подсобные рабочие и охранники. Кроме того, по периметру территории установлен высокий забор, домовладение оборудовано камерами наблюдения.

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#кража #сейф #Аминов

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