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14:36   13 Января 2021
Общество

ВОЗ заявила о рекорде по числу заражений коронавирусом за неделю в мире

ВОЗ заявила о рекорде по числу заражений коронавирусом за неделю в мире

Медики зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По официальной статистике с 4 по 10 января было выявлено около 5 млн новых пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". При этом количество летальных исходов стало больше на 85 тысяч. Информация была опубликована в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#воз #пандемия #коронавирус

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