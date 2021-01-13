ВОЗ заявила о рекорде по числу заражений коронавирусом за неделю в мире

Медики зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Медики зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По официальной статистике с 4 по 10 января было выявлено около 5 млн новых пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". При этом количество летальных исходов стало больше на 85 тысяч. Информация была опубликована в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.