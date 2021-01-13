Общество глухих обратилось за поддержкой к депутату Вострецову в Петербурге

Члены Всероссийского общества глухих из Санкт-Петербурга обратились к депутату Госдумы Сергею Вострецову. Они рассказали парламентарию о насущных проблемах.

Члены Всероссийского общества глухих из Санкт-Петербурга обратились к депутату Госдумы Сергею Вострецову. Они рассказали парламентарию о насущных проблемах.

Депутат нижней палаты парламента провел встречу с представителями организации в Северной столице. Члены Всероссийского общества глухих рассказали об отсутствии диалога с администрацией Санкт-Петербурга. Сергей Вострецов нашел решение озвученным проблемам. Он заметил, что поможет им выстроить отношения со Смольным, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Кроме того, у них сейчас сложилась острая ситуация с Домом культуры на Галерной улице. Здание принадлежит городу и общество получило уже несколько предписаний по его содержанию, но в их бюджете средств на это не хватает. Инвалидам грозит выселение из этого здания, необходимо им помочь", — рассказал Вострецов.

Прием также посетили жители Санкт-Петербурга, которые испытывают ряд социальных трудностей. Например, женщина сообщила Вострецову о том, что не может решить проблему с устройством ребенка в детский сад. Еще один мужчина пожаловался на бездействие судебных приставов.