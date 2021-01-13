Линдерман рассказал о политике латвийских властей по отношению к российским СМИ

Власти Латвии хотят запугать местных журналистов, чтобы они прекратили работу с российскими изданиями. Об этом заявил латвийский публицист и общественник Владимир Линдерман.

Власти Латвии хотят запугать местных журналистов, чтобы они прекратили работу с российскими изданиями. Об этом заявил латвийский публицист и общественник Владимир Линдерман.

Латвия пытается криминализировать любые связи с РФ, в том числе и профессиональные контакты журналистов. По мнению Линдермана, делается это с целью запугать работников СМИ, чтобы они прекратили сотрудничество с российскими изданиями.

"Цель запугиваний – лишить издание "Россия сегодня" здесь корреспондентов, чтобы люди боялись сотрудничать с российскими изданиями и чтобы влияние российских СМИ здесь упало", — рассказал журналист.

Владимир Линдерман также подвергся обыску за то что пишет статьи на Sputnik.Латвия и Baltnews, которые связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". Латвийские правоохранители изъяли у общественника документы, подтверждающие его сотрудничество с информагентством.

Ранее русскоязычным латвийским журналистам были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций ЕС, прошли обыски, с них взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии нарушение режима санкций Евросоюза, наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения.

Ранее телеканал "360" писал, что в Латвии на новогодние праздники ввели комендантский час.