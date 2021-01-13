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14:11   13 Января 2021
Происшествия

В Южном Судане силовики грозят арестом Илье Варламову и Петру Верзилову

В Южном Судане силовики грозят арестом Илье Варламову и Петру Верзилову

Блогер Илья Варламов, его супруга, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще двое человек задержаны в городе Капоэта в Южном Судане.

По словам блогера, причиной задержания стал пульт от дрона, найденный при обыске багажа. Сам дрон у Варламова забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Решив, что туристы запускали гаджет, правоохранители сняли россиян с рейса на Джубу и задержали, сообщается на ресурсах самого Варламова.

На данный момент они находятся в местном отделении. Блогер сообщил, что у них хотели отобрать телефоны, но не сделали этого. Позже Варламов сказал: "Нам объявили, что мы арестованы".

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