Иск против Навального о клевете на ветерана продолжат рассматривать в суде

Судебное производство по делу о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко возобновилось.

Судебное производство по делу о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко возобновилось.

Эту информацию распространил в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло. Он напомнил, что именно после его обращения Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Навального.

Артеменко стал одним из героев ролика RT, посвященного поправкам в Конституцию, а блогер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес фронтовика. Соответствующая запись была размещена в его Twitter и на YouTube. В августе из-за неявки ответчика по причине болезни рассмотрение дела было приостановлено.