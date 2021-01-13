Пушков ответил на слова Зеленского о "великом украинском ученом" Королеве

Известный академик Сергей Королев никогда не был украинцем. Об этом сенатор РФ Алексей Пушков написал в Telegram.

Известный академик Сергей Королев никогда не был украинцем. Об этом сенатор РФ Алексей Пушков написал в Telegram.

По мнению Пушкова, слова президента Украины Владимира Зеленского о Королеве как о "великом украинском ученом" являются неправдой.

"В чем "украинскость" Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 г. в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. С 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве отметился разве что в качестве спортсмена-планериста", — написал российский сенатор.

Алексей Пушков также добавил, что Сергей Королев никогда не имел в биографии научных достижений, связанных с Украиной. Политик считает, что для властей Незалежной приписывать себе чужие заслуги привычное и регулярное дело.