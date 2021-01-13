Депутат Шеремет посоветовал Лондону умерить амбиции по вопросу Крыма

Великобритания проявляет колонизаторские амбиции, заявляя о финансировании "реинтеграции" Крыма в состав Украины, сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Великобритания проявляет колонизаторские амбиции, заявляя о финансировании "реинтеграции" Крыма в состав Украины, сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

По его словам, Лондону не стоит вмешиваться во внутренние дела России, а МИД РФ нужно отреагировать на заявления британской стороны. Шеремет объяснил, что Лондон так и не смог осуществить колонизаторские амбиции, поэтому теперь старается их реализовать на территории других государств, пишет РИА Новости.

"Им (Великобритании — Прим.ред.) стоит пересмотреть свое поведение и умерить амбиции по навязыванию своих ценностей другим странам, — сказал Михаил Шеремет.

Если англичане хотят искренне помочь Украине, то стоит направить финансовые средства на закупку вакцины от коронавируса для украинцев, которые брошены киевскими властями, заключил депутат.

Крымский политолог Владислав Ганжара ранее заявил, что Британия не поможет Украине в "возвращении" Крыма. В случае с Донбассом Минские соглашения также невозможно заменить ничем, сообщал телеканал "360".