Ленину уже плевать на девушек. Коммунисты об эротическом образе вождя в Брянске

Организаторы решили закрыть экспозицию (18+) с нестандартными портретами советского вождя после возмущения коммунистов.

В Брянске досрочно закроют выставку (18+) нестандартных портретов Владимира Ленина, посвященную 150-летию со дня его рождения. Спустя два месяца после ее открытия авангардными образами вождя возмутились коммунисты.

Организатором экспозиции, которая открылась 7 ноября прошлого года в галерее «Рост», выступило региональное общественное объединение «Творческий Союз художников» под руководством Сергея Клещикова.

Необычные портреты Ленина осудили коммунисты, комсомольцы и другие представители левого крыла. Ряд из них они назвали «пошлыми и омерзительными» и расценили как «глумление над великим человеком».

В частности, на одном из полотен художника из Карачаева Романа Рудакова под названием «Я — Ленин. Я — Лена» изображена девушка, стоящая на коленях и прильнувшая к телу вождя мирового пролетариата. На другом портрете Ленин нарисован с обнаженным российским императором Николаем Вторым.

В комментарии «Политике Сегодня» исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович назвал «неприемлемым» подобное отражение фигуры Ленина в творчестве. С другой стороны, он подчеркнул, что такие «похабные картинки» неизбежны в современном мире.

По словам Малинковича, отстаивать правду о советском вожде необходимо путем широкого обсуждения его роли в стране на митингах.

Впрочем, Малинкович осудил и самих брянских коммунистов. По его словам, надо было не «бегать жаловаться», а, напротив, собрать собственный актив и лично поговорить с организаторами выставки.

После обрушившейся критики Клещиков решил закрыть выставку раньше времени. По его словам, шумиха не прибавила зрителей: туда приходят единицы.

С первого дня февраля на том же месте планируют открыть экспозицию Дятьковской детской школы искусств. Она будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

Это не первый скандал вокруг советских вождей. Ранее пользователи соцсетей раскритиковали появление в Москве закусочной под названием Stalin Doner. Заведение было оформлено изображениями Сталина, различными тематическими надписями, а работники общепита одеты в форму сотрудников НКВД.

Moscow 2021: Stalin Doner offers the "Stalin with double meat," the "Khrushchev in a cheese lavash" & the "Beria with tkemali sauce," served by a guy dressed in a secret police uniform pic.twitter.com/gQKQfkNb4e