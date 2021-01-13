Дипломаты РФ ответили на обвинения Варшавы по делу о самолете Качиньского

Заявление Варшавы о бессрочном удерживании Россией обломков самолета польского президента Леха Качиньского является беспочвенным. Об этом заявил представитель МИД РФ Олег Тяпкин.

Заявление Варшавы о бессрочном удерживании Россией обломков самолета польского президента Леха Качиньского является беспочвенным. Об этом заявил представитель МИД РФ Олег Тяпкин.

По мнению Олега Тяпкина, требование Варшавы вернуть обломки разбившегося самолета Леха Качиньского беспочвенно. Дипломат поясняет, что пока РФ ведет следственные действия, которые проводятся, в том числе по запросу польской стороны, а также подводит итоги по делу, вещественные доказательства должны находитсья на российской территории. Тяпкин заверил, что Россия не собирается удерживать обломки самолета без необходимости.

"Что касается ссылок поляков на международное право, с их точки зрения, якобы, не позволяющего России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны", — сказал российский дипломат.

Представитель МИД также добавляет, что по правилам международной практики расследования авиакатастроф вещдоки передаются только после завершения следственных действий.

Ранее телеканал "360" писал, что польский суд начал рассматривать дело об аресте российских авиадиспетчеров.