13:40 13 Января 2021Происшествия
Туман задержал почти половину авиарейсов в крымском аэропорту
Десять самолетов задерживаются в аэропорту Симферополя из-за сильного тумана.
Десять самолетов задерживаются в аэропорту Симферополя из-за сильного тумана.
С начала дня в аэропорту приземлились четыре воздушных судна. Из-за тумана на данный момент задерживается прибытие и отправление десяти самолетов. Экипажи четырех воздушных судов приземлились на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе.
Согласно онлайн-табло аэропорта, в целом, задержки составляют до пяти часов. Всего крымский авиаузел должен принять и отправить в среду больше 20 самолетов.
Официальные международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав РФ.