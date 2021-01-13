Туман задержал почти половину авиарейсов в крымском аэропорту

Десять самолетов задерживаются в аэропорту Симферополя из-за сильного тумана.

Десять самолетов задерживаются в аэропорту Симферополя из-за сильного тумана.

С начала дня в аэропорту приземлились четыре воздушных судна. Из-за тумана на данный момент задерживается прибытие и отправление десяти самолетов. Экипажи четырех воздушных судов приземлились на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в целом, задержки составляют до пяти часов. Всего крымский авиаузел должен принять и отправить в среду больше 20 самолетов.

Официальные международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав РФ.