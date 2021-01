Звезду голливудских боевиков выгнали из магазина из-за отсутствия маски

Позже Брюс Уиллис признал ошибку и призвал американцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Американского актера, звезду серии фильмов «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку Rite Aid в Лос-Анджелесе после того, как он отказался надеть маску.

По сообщениям СМИ, на ее отсутствие у голливудской звезды обратили внимание недовольные покупатели. Уиллис немедленно ушел из магазина, так и не совершив покупки.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU