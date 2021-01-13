Звезду голливудских боевиков выгнали из магазина из-за отсутствия маски

Позже Брюс Уиллис признал ошибку и призвал американцев не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Американского актера, звезду серии фильмов «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку Rite Aid в Лос-Анджелесе после того, как он отказался надеть маску.

По сообщениям СМИ, на ее отсутствие у голливудской звезды обратили внимание недовольные покупатели. Уиллис немедленно ушел из магазина, так и не совершив покупки.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU — New York Post (@nypost) January 12, 2021

Согласно законам штата Калифорния, маски необходимо носить во всех помещениях. Без них разрешается находиться только на улице, причем на расстоянии около двух метров от других граждан. Число погибших от коронавируса в Калифорнии превысило 30 тысяч человек. При этом Лос-Анджелес считается одним из наиболее пострадавших мест во всем штате.

Позднее Брюс Уиллис прокомментировал The People свой проступок:

«Это было неправильно. Будьте в безопасности, и давайте продолжим носить маски».

По состоянию на 13 января, в США зафиксировали более 23 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их число выросло на 120 676 человек. Общее число смертей составило 389 621.