Вассерман рассказал, чем обернется для Европы отказ от вакцины «Спутник-V»

Евросоюз в попытке защититься от выявленного в Великобритании нового штамма коронавируса, отличающегося повышенной заразностью, ужесточает карантинные меры, нанося тем самым дополнительный удар по собственной экономике.

Евросоюз в попытке защититься от выявленного в Великобритании нового штамма коронавируса, отличающегося повышенной заразностью, ужесточает карантинные меры, нанося тем самым дополнительный удар по собственной экономике.

Об этом в материале для телеканала РЕН.тв пишет политический аналитик и публицист Анатолий Вассерман, который убежден в том, что одними ограничительными мерами пандемию COVID-19 не остановить.

«Открытым текстом напоминаю: поздно пить "Боржоми", когда почки уже отвалились. Пока идешь за событиями — будешь опаздывать. Опережать надо!» — подчеркивает эксперт.

В Великобритании, которая наконец вышла из ЕС, власти запретили жителям находиться на улице более одного часа в сутки. При этом вне дома британцы должны строго соблюдать социальную дистанцию. Также в стране закрывают львиную долю предприятий.

Все эти ограничения вводятся на фоне заявлений врачей, что новый штамм вируса, несмотря на его повышенную заразность, не влияет на тяжесть протекания болезни.

Однако увеличение числа заразившихся повышает нагрузку на медиков и тем становится сложнее помочь каждому заболевшему. Именно из этих соображений Европа ужесточает карантин, несмотря на то, что тотальные ограничения деятельности оборачиваются полной остановкой хозяйства.

Сидя в обороне, коронавирус не победить, уверен Вассерман, для этого нужно идти в наступление – проводить вакцинацию населения. Тем более, что разработчики вакцин уверяют: имеющиеся препараты действуют на белок, ответственный за прикрепление вируса к клетке, поэтому они защитят привившихся людей от любой мутации COVID-19.

Поэтому ученым всего мира необходимо объединиться, и лучше всего, считает аналитик, вокруг российской вакцины «Спутник V», которая уже доказала свою безопасность и эффективность.

«Но зря, что ли, полтысячелетия Россию рисуют чудищем? Опять дать ей спасти Европу? Ни за что! Даже если экономика летит к чертям, а люди мрут как мухи. Брюссельские сидельцы разрешили только американскую прививку — дорогую и рискованную», — отмечает Вассерман.

Американская вакцина Pfizer уже стала причиной сотен осложнений у привившихся людей, а несколько человек, сделав эту прививку, скончались.

Несмотря на то, что пока окончательно не доказана связь осложнений и смертей вакцинированных людей с вакциной Pfizer, безопасность препарата все же вызывает сомнения. Почему же эта вакцина по-прежнему разрешена к применению?

«Открытым текстом отвечу: Pfizer покупал чиновников оптом и в розницу десятки лет подряд не для того, чтобы отдать русским хотя бы часть рынка. Костьми лягут, — подчеркивает Вассерман в заключение. — Жаль только, это кости ни в чем, кроме голосования за таких политиков, не виновных простых европейцев».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности продлить карантин в Германии до середины апреля. Власти Нидерландов объявили, что локдаун продлится как минимум до 9 февраля. А в Великобритании из-за постоянного роста числа скончавшихся от коронавируса власти вынуждены разворачивать полевые морги.