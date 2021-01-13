В перспективе он может достичь 1000 км/ч

В Китае начались испытания супербыстрого поезда на магнитной подушке, сообщает китайское издание Сhina.hket. Конструкторы утверждают, что их детище способно разгоняться до 620 км/ч уже сейчас, а в перспективе — до 1000 км/ч, что станет рекордом для железнодорожного транспорта.

К чуду инженерной мысли прилагается и 165-метровая линия, на которой пройдут испытания. Если все тестовые заезды признают удачными, то такие поезда в будущем интегрируют в сеть вакуумных тоннелей, которая должна стать китайским аналогом Hyperloop.

Стоит отметить, что в настоящее время максимальная рабочая скорость большинства гражданских самолетов составляет более 900 км/ч, а у некоторых — более 1000 км/ч. Если вышеупомянутая технология подтвердит заявленные характеристики на практике, то поезда смогут сравняться по скорости с гражданскими самолетами.