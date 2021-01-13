Столичный суд рассмотрит ходатайство о сроке для Навального 29 января

Слушание по ходатайству о реальном сроке для Алексея Навального состоится 29 января в зале Симоновского районного суда Москвы.

Слушание по ходатайству о реальном сроке для Алексея Навального состоится 29 января в зале Симоновского районного суда Москвы.

Представители ФСИН обратились с просьбой о замене условного срока для блогера на реальный из-за неисполнения им своих обязательств, передает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в сентябре Навального выписали из клиники в Берлине, но он по-прежнему продолжает находиться на территории ФРГ. Данный факт противоречит условиям, указанным в приговоре по делу "Ив Роше", говорится в сообщении пресс-службы ФСИН.