Светлана Светличная не выходит на связь с Нового года

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" 80-летняя Светлана Светличная с Нового года перестала выходить на связь.

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" 80-летняя Светлана Светличная с Нового года перестала выходить на связь.

Подруга актрисы, психолог Елена Перелыгина заявила, что долгое время не может пообщаться с артисткой. Она пыталась поздравить Светличную с праздником, звонила по всем известным ей номерам, но трубку никто не взял.

Друг актрисы Иван Николаев заявил, что знаменитая блондинка из "Бриллиантовой руки" всего лишь устала и решила сменить номер телефона, чтобы ее лишний раз не беспокоили. Однако Перелыгина настаивает на гораздо худшем положении вещей. По ее словам, доверчивостью звезды могли воспользоваться подозрительные личности из ее окружения. При этом, конкретных имен она не назвала и попросила близких артистки не бросать ее в одиночестве.

"Просто представить страшно, чего можно ждать от разных "друзей", кого она по доброте душевной, как я знаю, принимает у себя в гостях", — цитирует ее издание "Собеседник".

По словам подруги, Светличная открытая, яркая и добрая женщина, которая любит общаться с людьми. Перелыгина считает актрису уязвимой для мошенников и аферистов.