США рассекретили план усиления своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе

США опубликовали свою стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе. В нее входит насаждение американских ценностей, поддержка Индии и противодействие Китаю.

США опубликовали свою стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе. В нее входит насаждение американских ценностей, поддержка Индии и противодействие Китаю.

На сайте Белого дома опубликован документ, в котором подробно изложены планы действий США в Индо-Тихоокеанском регионе. Стратегию рассекретила администрация Дональда Трампа.

Среди основных целей США в Индо-Тихоокеанском регионе названы защита американцев за рубежом, а также сохранение военного, дипломатического и экономического доступа Штатов к региону.

Так, например, США собираются помочь развитию Индии всеми доступными средствами, чтобы страна справилась с возникшими перед страной трудностями в регионе.

В случае с Китаем США стремятся противостоять экономической деятельности страны, сдерживать использование военной силы КНР, а также продвигать американские ценности и сохранять превосходство своей разведки. При этом стратегия предусматривает сотрудничество с Китаем, если оно принесет выгоду США.

В отношении КНДР главной целью США остается убеждение главы Северной Кореи в том, что стране необходимо избавиться от ядерного оружия.

США также нацелены помочь Тайваню при создании оборонной стратегии, что обеспечит безопасность и свободу острова и защитит от давления Китая.