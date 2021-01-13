Петербургские силовики скрутили лидера ОПГ за вымогательства и разбой

Правоохранители задержали в Петербурге главу преступной группировки, которая занималась нападением на людей и вымогательствами. Мужчине грозит уголовное наказание.

Правоохранители задержали в Петербурге главу преступной группировки, которая занималась нападением на людей и вымогательствами. Мужчине грозит уголовное наказание.

Федеральная служба безопасности во время обысков по месту жительства лидера уголовно-преступной среды обнаружила и изъяла предметы и документы, которые представляют интерес для следствия, сообщает пресс-служба ФСБ.

На данный момент фигурант находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд изберет обвиняемому меру пресечения. Полицейские продолжают расследовать уголовное дело и устанавливать личности соратников задержанного, причастных к разбойным нападением и другим преступлениям.