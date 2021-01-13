Эстонский политик заявила о готовности Центристской партии уйти в оппозицию

Правящая политсила Эстонии готова работать в коалиции, но уже не в качестве партии премьер-министра Юри Ратаса. Об этом сообщила член правления Центристской партии Яна Тоом.

Правящая политсила Эстонии готова работать в коалиции, но уже не в качестве партии премьер-министра Юри Ратаса. Об этом сообщила член правления Центристской партии Яна Тоом.

По словам евродепутата, после отставки эстонского премьера Ратаса новая правящая коалиция может быть сформирована из трех партий, среди которых Партия реформ, "Отечество" и Социал-демократическая партия.

"Самый лежащий на поверхности вариант - это тройственная коалиция из Партии реформ, "Отечества" и соцдемов. Но возможны и другие варианты", — сказала Яна Тоом в эфире местного телеканала.

Кроме того, Тоом добавила, что Центристская партия готова уйти в оппозицию. По словам эстонского политика, решение об отставке Юри Ратаса всем далось нелегко, но оно было "коллегиальным".

Ранее телеканал "360" писал, что премьер-министр Эстонии объявил об отставке на фоне коррупционного скандала.