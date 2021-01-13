Семьям погибших членов экипажа "Онеги" перечислили более 12 млн рублей
Родственники моряков, погибших при крушении судна "Онега", получили страховые выплаты на сумму более 12 млн рублей.
Речь идет о финансовой поддержке, которая была осуществлена в конце прошлого года. Страховые выплаты предоставили членам семей всех 17 пропавших моряков экипажа, передает телеканал "360".
"В настоящий момент еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов", — сообщает издание.
Бумаги позволят Фонду социального страхования осуществить дальнейшие перечисления. Помимо организации, родственников погибших моряков поддерживают Правительство России и администрация субъектов. Поддержка семьям ранее обсуждалась в ходе заседания комиссии, которое проводила вице-премьер Виктория Абрамченко. Во встрече принимали участие Министерство труда и социальной защиты РФ, представители МЧС, МВД и еще нескольких ответственных ведомств.