Семьям погибших членов экипажа "Онеги" перечислили более 12 млн рублей

Родственники моряков, погибших при крушении судна "Онега", получили страховые выплаты на сумму более 12 млн рублей.

Родственники моряков, погибших при крушении судна "Онега", получили страховые выплаты на сумму более 12 млн рублей.

Речь идет о финансовой поддержке, которая была осуществлена в конце прошлого года. Страховые выплаты предоставили членам семей всех 17 пропавших моряков экипажа, передает телеканал "360".

"В настоящий момент еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов", — сообщает издание.

Бумаги позволят Фонду социального страхования осуществить дальнейшие перечисления. Помимо организации, родственников погибших моряков поддерживают Правительство России и администрация субъектов. Поддержка семьям ранее обсуждалась в ходе заседания комиссии, которое проводила вице-премьер Виктория Абрамченко. Во встрече принимали участие Министерство труда и социальной защиты РФ, представители МЧС, МВД и еще нескольких ответственных ведомств.