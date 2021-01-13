12:53 13 Января 2021Политика
Путин может обратиться к Федеральному собранию в середине февраля
Президент России Владимир Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в середине февраля.
Президент России Владимир Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в середине февраля.
Об этом сообщил источник в Государственной думе.
В послании к Федеральному собранию президент оценивает ситуацию внутри страны, а также комментирует внутреннюю и внешнюю политику. Послание – это политико-правовой документ, отражающий векторы развития России в ближайшей перспективе.
Традиционно на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторы, председатели законодательных собраний, а также представители духовенства.