Путин может обратиться к Федеральному собранию в середине февраля

Президент России Владимир Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в середине февраля.

Президент России Владимир Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в середине февраля.

Об этом сообщил источник в Государственной думе.

В послании к Федеральному собранию президент оценивает ситуацию внутри страны, а также комментирует внутреннюю и внешнюю политику. Послание – это политико-правовой документ, отражающий векторы развития России в ближайшей перспективе.

Традиционно на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторы, председатели законодательных собраний, а также представители духовенства.