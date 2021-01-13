Мужчине на сельской дискотеке в Закарпатье откусили ухо во время драки

Оставшийся без мочки уха из-за драки на дискотеке мужчина ищет свидетелей нападения. Пострадавший обратился в полицию.

Оставшийся без мочки уха из-за драки на дискотеке мужчина ищет свидетелей нападения. Пострадавший обратился в полицию.

Молодому человеку во время потасовки на дискотеке в городе Виноградове, которая находится неподалеку от Ужгорода Закарпатской области, откусили ухо. О случившемся он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Пострадавший занимается поиском свидетелей произошедшего на него нападения.

По словам молодого человека, у него с еще одним мужчиной возник конфликт на дачной дискотеке. Мужчины повздорили, и словесная перепалка переросла в драку, в результате которой один из оппонентов набросился на другого и отгрыз ему мочку уха.