Северная Корея определила мрачное будущее для США и сестры Ким Чен Ына

В Пхеньяне завершился 8-й съезд Трудовой партии Кореи.

В Пхеньяне завершился 8-й съезд Трудовой партии Кореи (ТПК), который проходил с 5 по 12 января. За неделю участники съезда выбрали генерального секретаря, объявили о создании новой атомной подводной лодки и пригрозили США боеголовками, способными долететь до Вашингтона.

Кого в Северной Корее считают друзьями и врагами, и почему сестру Ким Чен Ына понизили в должности — в материале «Политики Сегодня».

Провальная пятилетка

До недавнего времени считалось, что Трудовая партия постепенно уходит от практики съездов. В уставе ТПК говорится, что подобные собрания должны проходить раз в четыре года, однако с 1980 по 2016 годы делегаты ни разу не собирались. Все это время государством управлял Ким Чен Ир – отец Ким Чен Ына. В 2011 году он умер, бразды правления перешли его сыну, а через пять лет (в 2016 году) партия решила провести 7-й съезд впервые за долгое время.

Нынешний съезд начался с торжественного явления Ким Чен Ына. Под гром аплодисментов собравшихся он поднялся на главную трибуну и произнес вступительную речь, в которой обозначил главные проблемы современной Северной Кореи. Он заявил, что пятилетний экономический план страна не выполнила.

Новые задачи лидер КНДР не объявил, назвав лишь несколько цифр. Так, по его словам, Северная Корея в течение нескольких лет будет строить дома, рассчитанные на 10 тысяч семей, а производство цемента увеличится на несколько миллионов тонн в год. Эти новости участники съезда вновь встретили громкими аплодисментами.

Друзья и враги

Главным врагом Северной Кореи Ким Чен Ын привычно назвал Соединенные Штаты. О новом лидере страны Джозефе Байдене глава КНДР говорить не стал, а лишь уточнил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян вне зависимости от личности президента. Правящая партия КНДР обвинила США в ядерной угрозе, а политику страны — в препятствовании «революционному развитию» Северной Кореи.

«Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть направлена на подавление влияния США, как основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития. <…> Реальность показывает, что мы должны без малейших колебаний укреплять национальный оборонный потенциал, чтобы сдерживать ядерные угрозы Соединенных Штатов и принести мир и процветание на Корейский полуостров», — заявил Ким Чен Ын.

Россию и Китай немилость северокорейского лидера обошла стороной: страны назвали «друзьями» КНДР. Наследник Ким Чен Ира объявил, что собирается развивать добрососедские отношения с Москвой и Пекином, а также с «другими странами мира, которые уважают наш суверенитет».

До США рукой подать

Чтобы слова про укрепление национального оборонного потенциала не показались пустыми, Ким Чен Ын уделил особое внимание ядерному вопросу. Разработки, которые уже находятся в распоряжении Северной Кореи, страна будет развивать, подчеркнул глава государства. Помимо этого, КНДР сконцентрируется на повышении точности межконтинентальных баллистических ракет.

Сейчас их дальность достигает 15 тысяч километров. Этого вполне достаточно, чтобы достать до Вашингтона: от Корейского полуострова до американской столицы около 11 тысяч километров. Также Ким Чен Ын похвастался новой атомной подводной лодкой, проектирование которой почти завершено. Субмарину «окончательно проверят» и приступят к производству.

Ким Чен Ын также анонсировал создание «гиперзвуковых летательных аппаратов с новыми тактическими ракетами» и даже «сверхкрупных ядерных боеголовок».

Итоги съезда

В течение недели делегаты 8-го съезда ТПК собирались ежедневно. Главным итогом встречи стало избрание Ким Чен Ына генеральным секретарем партии. Раньше эту должность занимали его отец (Ким Чен Ир ) и дед (Ким Ир Сен). Также участники немного подправили главный устав партии: если раньше в нем говорилось, что собираться нужно раз в четыре года, то теперь съезды будут проходить каждые пять лет.

Не обошлось и без кадровых перестановок. В обновленный состав политбюро не вошла сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон. Ее не стали исключать из Центрального комитета Трудовой партии Кореи, однако членом политбюро она больше не является (Ким Е Чжон состояла в нем с 2017 года). Теперь экспертному сообществу придется строить новые догадки о преемнике Ким Че Ына, ведь последние годы многие специалисты считали его младшую сестру будущим правителем КНДР.

Сбрасывать Ким Е Чжон со счетов не нужно, ведь ее отставка обусловлена не потерей доверия или политической профнепригодностью, а сменой политики КНДР по отношению к США, объясняет научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог и специалист по Северной и Южной Корее Ирина Ланцова.

Предыдущие четыре года Вашингтон с подачи Дональда Трампа пытался наладить диалог с Пхеньяном, а Ким Е Чжон выполняла функцию своеобразного «голубя мира». Она присутствовала вместе со старшим братом на официальных встречах, а в мае 2019 года даже была помещена под домашний арест за то, что встреча дух лидеров оказалось «безрезультатной».

«Сейчас КНДР окончательно отходят от линии попыток сотрудничества с США и приближаются к линии конфронтации. Это заметно не только по заявлениям Ким Чен Ына, но и по отношению к Республике Корея, которая воспринимается, как союзник американцев. <…> О Ким Е Чжон на международной арене узнали как раз тогда, когда Трамп и Ким Чен Ын вели диалог. Сейчас политика страны другая, поэтому она уходит в тень. Политическая линия меняется, вместе с ней меняются и политические фигуры», — обратила внимание Ланцова.

В апреле 2020 года северокорейский лидер Ким Чен Ын пропадал с радаров на несколько недель. О его состоянии здоровья не было ничего известно, а эксперты строили предположения о том, что Ким Е Чжон готовится занять пост своего брата.