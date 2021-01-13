Пушков указал на заслуги Королева перед Украиной

Российский сенатор оценил заявление Владимира Зеленского о том, что советский конструктор Королев был «великим украинским ученым».

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который назвал советского конструктора Сергея Королева «великим украинским ученым». Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

Как указал Пушков, академик «отметился» в Киеве лишь в качестве спортсмена-планериста в юном возрасте, тогда как его учеба и работа прошли в Москве. При этом на Украине каких-либо научных достижений у Королева не было, продолжил сенатор.

«В чем "украинскость" Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 г. в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. С 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве отметился разве что в качестве спортсмена-планериста. <…> В Киеве действует принцип; своих мало, чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», — написал сенатор.

12 января исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. В честь этого Владимир Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире. Ранее Маск назвал Королева в Twitter «великолепным».

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал Зеленский.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best. I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

Академик Королев известен как один из главных основателей советской ракетно-космической техники. Благодаря его труду в СССР смогли создать первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустить первый искусственный спутник Земли, а также осуществить первый полет человека в космос.