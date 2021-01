Пушков указал на заслуги Королева перед Украиной

Российский сенатор оценил заявление Владимира Зеленского о том, что советский конструктор Королев был «великим украинским ученым».

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который назвал советского конструктора Сергея Королева «великим украинским ученым». Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

Как указал Пушков, академик «отметился» в Киеве лишь в качестве спортсмена-планериста в юном возрасте, тогда как его учеба и работа прошли в Москве. При этом на Украине каких-либо научных достижений у Королева не было, продолжил сенатор.

12 января исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. В честь этого Владимир Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире. Ранее Маск назвал Королева в Twitter «великолепным».

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best. I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY