Пушков указал на заслуги Королева перед Украиной
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который назвал советского конструктора Сергея Королева «великим украинским ученым». Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.
Как указал Пушков, академик «отметился» в Киеве лишь в качестве спортсмена-планериста в юном возрасте, тогда как его учеба и работа прошли в Москве. При этом на Украине каких-либо научных достижений у Королева не было, продолжил сенатор.
«В чем "украинскость" Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 г. в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. С 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве отметился разве что в качестве спортсмена-планериста. <…> В Киеве действует принцип; своих мало, чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», — написал сенатор.
12 января исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. В честь этого Владимир Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире. Ранее Маск назвал Королева в Twitter «великолепным».
«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал Зеленский.
Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best. I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021
Академик Королев известен как один из главных основателей советской ракетно-космической техники. Благодаря его труду в СССР смогли создать первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустить первый искусственный спутник Земли, а также осуществить первый полет человека в космос.