Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:50   13 Января 2021
Весь мир

Пушков указал на заслуги Королева перед Украиной

Пушков указал на заслуги Королева перед Украиной

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который назвал советского конструктора Сергея Королева «великим украинским ученым». Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

Как указал Пушков, академик «отметился» в Киеве лишь в качестве спортсмена-планериста в юном возрасте, тогда как его учеба и работа прошли в Москве. При этом на Украине каких-либо научных достижений у Королева не было, продолжил сенатор.

Пушков указал на заслуги Королева перед Украиной

«В чем "украинскость" Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 г. в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. С 20 лет учился и работал в Москве. В Киеве отметился разве что в качестве спортсмена-планериста. <…> В Киеве действует принцип; своих мало, чужих себе припишем. Не в первый раз уже. Нехорошо», — написал сенатор.

 

12 января исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. В честь этого Владимир Зеленский пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире. Ранее Маск назвал Королева в Twitter «великолепным».

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал Зеленский.

Пушков указал на заслуги Королева перед Украиной

Академик Королев известен как один из главных основателей советской ракетно-космической техники. Благодаря его труду в СССР смогли создать первую межконтинентальную баллистическую ракету, запустить первый искусственный спутник Земли, а также осуществить первый полет человека в космос.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пушков #космос #королев #ссср #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров