Мамонтов сравнил желание демократов свергнуть Трампа с революцией 1917 года

Демократы США, желающие досрочно свергнуть главу Америки Дональда Трампа, могут спровоцировать в стране гражданскую войну. Об этом заявил журналист Владимир Мамонтов.

Демократы США, желающие досрочно свергнуть главу Америки Дональда Трампа, могут спровоцировать в стране гражданскую войну. Об этом заявил журналист Владимир Мамонтов.

По мнению Владимира Мамонтова, действующий президент США Дональд Трамп при желании может устроить "поминки" американским демократам. Ранее власти страны выступили с инициативой свергнуть республиканца с поста главы государства за якобы организацию беспорядков 6 января. Журналист уверен, если подобные "разборки" все же начнутся Трамп не растеряется.

"Он прекрасно снялся в "Один дома — 2" — у него была крошечная роль, но запоминающаяся... Я думаю, если они (Трамп и его советник Джаред Кушнер. — Прим. ред.) захотят, то могут устроить блистательный спектакль, сериал и поминки по американской демократии", — заявил эксперт.

Российский журналист напомнил, что подобные намерения, как у американских демократов ранее были в 1917 году, когда Александра Керенского свергли с поста председателя Временного правительства и началась Гражданская война.