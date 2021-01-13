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12:32   13 Января 2021
Происшествия

Силовики проводят обыски в кабинете главврача Красноярской краевой больницы

Силовики проводят обыски в кабинете главврача Красноярской краевой больницы

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Красноярской краевой больнице в связи с поставками медоборудования.

Сотрудники Красноярской краевой больницы, а также минздрав Красноярского края пока что не дали комментариев по поводу обысков, которые в их медучреждении проводят силовики.

Сотрудники ФСБ ведут осмотр кабинета главного врача Красноярской краевой больницы. По имеющимся данным, сыскные мероприятия связаны с поставками медоборудования.

Подобный инцидент произошел с главным врачом краевой клинической больницы Забайкальского края Виктором Шальневым. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей, сообщал телеканал "360".

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