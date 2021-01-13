«У нас эта рана еще не зажила». Депутату из Хакасии припомнили обиду из-за слов о калмыках-фашистах

Депутаты Калмыкии требуют отставки спикера Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева за оправдание депортации калмыков.

В Калмыкии громкий скандал на национальной почве получил новый виток. Депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия официально обратились к коллегам из Верховного Совета Хакасии с просьбой об отставке их спикера Владимира Штыгашева.

Причиной послужило высказывание Штыгашева годичной давности. На сессии парламента республики 29 января 2020 года он призывал коллег активно участвовать в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы. Но что-то пошло не так. Увлекшись речами, Штыгашев решил напомнить «историческую правду» о предателях, перешедших на сторону фашистов.

Спикер парламента Хакасии оправдал депортации калмыков в Сибирь тем, что руководитель СССР Иосиф Сталин захотел «защитить» их от советских солдат и казаков. Штыгашев считает, что «донские казаки и ростовские мужики» после возвращения с фронта начали бы мстить калмыкам, которые в годы войны активно сотрудничали с гитлеровской Германией.

«Все мужское население калмыков воевало в составе кавалеристского добровольческого корпуса в составе фашисткой армии. Корпус насчитывал около 15 тысяч бойцов – кавалерии, пехоты, артиллерии», — заявлял с трибуны Штыгашев.

По его словам, пособники фашистов «были в каждой калмыцкой семье» и только в Ростовской области вырезали 160 тысяч человек.

Реакция со стороны Калмыкии последовала незамедлительно. Власти республики заявили о недопустимости таких высказываний. Через несколько дней спикер Верховного Совета Хакасии записал видеообращение с извинениями.

Впрочем, требований привлечь Штыгашева к ответственности за оскорбление всех калмыков от властей республики тогда не последовало, рассказала «Политике Сегодня» Марина Мукабенова, представляющая в Госдуме интересы избирателей Калмыкии.

Народный Хурал решил обратиться к хакасским коллегам на последнем заседании 2020 года, в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа (28 декабря). По словам Мукабеновой, накануне депутаты получили гневные сообщения от жителей Калмыкии. Народных избранников упрекали в слишком мягкой реакции.

«Прошел год, но у людей не прошла обида. У нас очень активное гражданское общество. В соцсетях каждый имеет право высказаться. Накануне годовщины было очень много обращений в адрес депутатов. Люди писали, что они должны отстаивать интересы своего народа, чтобы дальше не было такого, чтобы никто больше не смог их оскорбить. Хоть сейчас и действующее законодательство не позволит», — поделилась парламентарий.

Гнев калмыцкого народа вызвали и новости о том, что у обидевшего их хакасского парламентария в 2021 году якобы резко увеличится годовая зарплата, добавила Мукабенова. О том, что работа Штыгашева обойдется налогоплательщикам на 1 миллион 117 тысяч рублей дороже, писали местные СМИ.

«Конечно, люди возмутились, что его еще и поощряют», — добавила она.

Собеседница ПС поддерживает обращение коллег из республиканского парламента. Мукабенова неоднократно писала обращения в адрес Штыгашева, а также поднимала вопрос на заседании комиссии Госдумы по этике.

«Мы — представители народа. Мы должны защищать их интересы. Он оскорбил не какого-то конкретного человека, а весь народ Калмыкии. У меня маму и бабушку депортировали, я сама родилась в Сибири. В каждой семье у нас это горе было. Рана еще не зажила», — заключила депутат.

Историк Третьего рейха, публицист Константин Залесский в комментарии ПС тоже осудил заявления Штыгашева. Эксперт подтвердил, что на некоторых оккупированных территориях местное население сотрудничало с фашистской Германией. Но в то же время тысячи солдат из Калмыкии получили награды, сражаясь на фронтах Великой Отечественной, а 23 уроженца республики стали Героями СССР.

«Ни в коем случае нельзя переносить на весь народ тенденции на национальных окраинах, которые поддержали оккупантов», — подчеркивает Залесский.

По словам историка, причиной сотрудничества некоторых калмыков с фашисткой Германией послужила ошибочная политика советской власти, которая фактически подтолкнула национальные меньшинства к коллаборации с оккупантами. Непосредственно на Третий рейх, по разным оценкам, работали пять-семь тысяч калмыков.

«Национальные окраины подверглись сильному прессингу со стороны советской власти. Новая власть ущемляла их религиозную составляющую, затем был разгром национальных кадров. Все это порождало недовольство. Советская политика интернационализации на окраинах провалилась. Этим и воспользовались нацисты, оккупировавшие территории СССР. Гитлеровцы противопоставляли нацменьшинства русскому населению, ставили их выше. Это привело к тому, что на местах компактного проживания калмыков создавались местные отряды самообороны. Они были лояльны к фашистам. Но по сути эти люди попали в тиски грамотной оккупационный политики с подменой понятий», — объясняет историк.

Именно такие отряды местной самообороны господин Штыгашев и подразумевал, говоря «о подсобниках фашистов в каждой семье», сказал историк. Вместе с тем он назвал бредом высказывания хакасского депутата о «защите» Сталиным калмыков с помощью депортации.

«Решение о депортации было принято из-за сотрудничества калмыков с фашистами. Ни о какой защите советская власть не думала никогда. Все местные конфликты всегда лишались вооруженным путем. Факт депортации калмыков — это перенос на весь народ коллаборационизма отдельных граждан. Депортация — незаконный метод в арсенале правительства, он уже признан преступлением. Так что никого спасать Сталин не собирался. Да и какие казаки? Их самих спасать было нужно. Они тоже сотрудничали с вермахтом», — резюмировал историк.

Инициатором обращения в Хакасию выступила депутат калмыцкого Хурала Наталья Манжикова. Ее поддержали большинство коллег. Манжикова подчеркнула, что высказывания такого характера неприемлемы для человека, руководящего парламентом. Заявление неформально приурочили к Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.