Звездная карьера Ефремова продолжится в тюремном храме

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов может стать чтецом для сокамерников в тюремном храме.

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов может стать чтецом для сокамерников в тюремном храме.

В адрес Ефремова поступило предложение об участии в деятельности храма, заявил сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис, передает его словам Федеральное агентство новостей.

"Миша Ефремов — религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом", — сказал собеседник.

Бывший заключенный отметил, что многое теряет смысл, когда человек находится за решеткой. Вся его предыдущая биография и заслуги ни о чем не говорят, потому что ему приходится начинать жизнь заново, заключил осужденный ранее за смерть в пьяной драке Борис.