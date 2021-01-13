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12:17   13 Января 2021
Шоу-бизнес

Звездная карьера Ефремова продолжится в тюремном храме

Звездная карьера Ефремова продолжится в тюремном храме

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов может стать чтецом для сокамерников в тюремном храме.

В адрес Ефремова поступило предложение об участии в деятельности храма, заявил сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис, передает его словам Федеральное агентство новостей.

"Миша Ефремов — религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом", — сказал собеседник.

Бывший заключенный отметил, что многое теряет смысл, когда человек находится за решеткой. Вся его предыдущая биография и заслуги ни о чем не говорят, потому что ему приходится начинать жизнь заново, заключил осужденный ранее за смерть в пьяной драке Борис.

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#тюрьма #храм #ефремов

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