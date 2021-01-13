12:17 13 Января 2021Шоу-бизнес
Звездная карьера Ефремова продолжится в тюремном храме
Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов может стать чтецом для сокамерников в тюремном храме.
Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов может стать чтецом для сокамерников в тюремном храме.
В адрес Ефремова поступило предложение об участии в деятельности храма, заявил сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис, передает его словам Федеральное агентство новостей.
"Миша Ефремов — религиозный человек, и он вполне может найти отдушину, став чтецом", — сказал собеседник.
Бывший заключенный отметил, что многое теряет смысл, когда человек находится за решеткой. Вся его предыдущая биография и заслуги ни о чем не говорят, потому что ему приходится начинать жизнь заново, заключил осужденный ранее за смерть в пьяной драке Борис.