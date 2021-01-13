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12:12   13 Января 2021
Происшествия

Московским врачам дважды пришлось доставать гаечный ключ из ануса слесаря

Московским врачам дважды пришлось доставать гаечный ключ из ануса слесаря

Во время новогодних праздников медики два раза извлекали гаечный ключ из заднего прохода одного и того же пациента. Им оказался слесарь из Москвы.

Сотруднику одной из ремонтных мастерских первый раз понадобилась медицинская помощь в последних числах декабря. Врачи извлекли гаечный ключ из заднего прохода пациента, не став уточнять подробности.

Во время новогодних праздников автослесарь снова пришел в больницу с аналогичной проблемой. По его словам, он распивал с коллегами спиртное в автосервисе. А когда между ними завязалась драка, инструмент "случайно" попал в его задний проход. Медики помогли мужчине, а ключ он потом забрал с собой.

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#москва #врачи #гаечный ключ #слесарь #анус

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