Московским врачам дважды пришлось доставать гаечный ключ из ануса слесаря

Во время новогодних праздников медики два раза извлекали гаечный ключ из заднего прохода одного и того же пациента. Им оказался слесарь из Москвы.

Во время новогодних праздников медики два раза извлекали гаечный ключ из заднего прохода одного и того же пациента. Им оказался слесарь из Москвы.

Сотруднику одной из ремонтных мастерских первый раз понадобилась медицинская помощь в последних числах декабря. Врачи извлекли гаечный ключ из заднего прохода пациента, не став уточнять подробности.

Во время новогодних праздников автослесарь снова пришел в больницу с аналогичной проблемой. По его словам, он распивал с коллегами спиртное в автосервисе. А когда между ними завязалась драка, инструмент "случайно" попал в его задний проход. Медики помогли мужчине, а ключ он потом забрал с собой.