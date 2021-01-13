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12:11   13 Января 2021
Политика

Политолог указал на возможные проблемы Трампа с законом в ряде штатов

Политолог указал на возможные проблемы Трампа с законом в ряде штатов

Президент США Дональд Трамп может избежать проблем с законом на федеральном уровне, но отдельные штаты могут его засудить.

Об этом заявил российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру.

"Тонкость же ситуации заключается в том, что если он сможет себя амнистировать, то только от обвинений на федеральном уровне. Любой штат сможет привлечь его к ответственности", – сказал Злобин.

Он отметил, что помимо импичмента Дональду Трампу могут запретить занимать любые федеральные должности, а это значит, что он не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

К американскому лидеру применяются политические репрессии. Так член Общественной палаты РФ Сергей Марков прокомментировал действия западных соцсетей.

Призывы к импичменту сам Трамп считает поводом для "невероятного гнева". Об этом сообщали СМИ.

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