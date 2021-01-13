Политолог указал на возможные проблемы Трампа с законом в ряде штатов
Президент США Дональд Трамп может избежать проблем с законом на федеральном уровне, но отдельные штаты могут его засудить.
Об этом заявил российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру.
"Тонкость же ситуации заключается в том, что если он сможет себя амнистировать, то только от обвинений на федеральном уровне. Любой штат сможет привлечь его к ответственности", – сказал Злобин.
Он отметил, что помимо импичмента Дональду Трампу могут запретить занимать любые федеральные должности, а это значит, что он не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.
К американскому лидеру применяются политические репрессии. Так член Общественной палаты РФ Сергей Марков прокомментировал действия западных соцсетей.
Призывы к импичменту сам Трамп считает поводом для "невероятного гнева". Об этом сообщали СМИ.