Названо четыре доступных лекарства, помогающих при COVID-19

Существует ряд доступных препаратов, не требующих рецепт, которые способны облегчить течение коронавируса.

Существует ряд доступных препаратов, не требующих рецепт, которые способны облегчить течение коронавируса.

Список предоставил главный врач инфекционного отделения Медицинского центра Большого Балтимора в Соединенных Штатах Теодор Бейли. Первое лекарство, которое должно быть у больных коронавирусной инфекцией, — болеутоляющее. Они работают как противовоспалительные и облегчают разные виды боли.

При COVID-19 личную аптечку стоит пополнить жаропонижающими. Препараты от кашля также способны помочь, так как они действуют против одного из симптомов заболевания. Важно приобрести именно тот препарат, который подавляет кашлевый рефлекс, рассказал Бейли. Четвертым пунктом медик назвал витамин С и цинк. Они важны для поддержания иммунитета.

При этом от некоторых медикаментов при коронавирусе стоит отказаться. Например, противодиарейные средства могут навредить организму. Такие лекарства замедляют работу кишечника и мешают организму избавляться от воспаления и бактерий, сообщает телеканал "360".