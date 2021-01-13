ТОП-5 самых нелепых "торжественных" открытий политиков в 2020 году

Чиновники регионов порой устраивают торжества там, где это совсем неуместно. Так и появляются мемы о помпезных открытиях туалетов, скамеек и даже фонарных столбов.

Чиновники регионов порой устраивают торжества там, где это совсем неуместно. Так и появляются мемы о помпезных открытиях туалетов, скамеек и даже фонарных столбов.

Открытие окна

В селе Айкино Усть-Вымского района состоялось торжественное открытие окна в одном из детских садов. Перерезать ленточку приехали местные чиновники. В соцсетях местные жители не уставали иронизировать:

"Минуточку, а самим открыть окна и двери без чиновников там нельзя?"

Источник фото: соцсети

А где остановка?

В Республике Коми в Корткеросе группа людей стала героями фотожаб в интернете после "открытия нового пункта автобусной остановки". На праздник приехал и представитель сельской администрации, ему доверили перерезать ленточку.

Источник фото: соцсети

Остановка представляла собой две соединенные бетонные плиты. Прибывшие заместитель главы администрации СП "Корткерос" Светлана Мажайская и помощник-консультант главы района Анатолий Кулаков рассказали, что в создании остановки принимали участие политики, бизнесмены и местные власти.

Мусор — народу

В Челябинске депутаты под аплодисменты торжественно открыли мусорные баки. По словам одного из представителей местной власти, площадка предусматривает размещение большого количества контейнеров.

Кстати, еще одно торжественное открытие помойки состоялось во Владивостоке. В праздновании приняли участие не только чиновники, но и бронзовый призер Олимпиады, чемпион по гребле Иван Штыль.

Арт-объект

В вологодском поселке Сямжа в 2020 году появилась скамейка. Ее открытие сопровождалось песнями, плясками, воздушными шарами и пафосными речами местных чиновников. Скамейка удостоилась даже статуса арт-объекта.

Установил скамейку местный предприниматель. По его словам, сделал он это по доброй воле и за свой счет.

И на десерт

Жители Новосибирска рассказали о церемонии открытия уличного туалета. К сожалению, в этот раз праздник прошел без приглашенных спортсменов и знаменитостей, но не обошелся без пафосных речей местных депутатов.