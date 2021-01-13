ТОП-5 самых нелепых "торжественных" открытий политиков в 2020 году
Чиновники регионов порой устраивают торжества там, где это совсем неуместно. Так и появляются мемы о помпезных открытиях туалетов, скамеек и даже фонарных столбов.
Открытие окна
В селе Айкино Усть-Вымского района состоялось торжественное открытие окна в одном из детских садов. Перерезать ленточку приехали местные чиновники. В соцсетях местные жители не уставали иронизировать:
"Минуточку, а самим открыть окна и двери без чиновников там нельзя?"
Источник фото: соцсети
А где остановка?
В Республике Коми в Корткеросе группа людей стала героями фотожаб в интернете после "открытия нового пункта автобусной остановки". На праздник приехал и представитель сельской администрации, ему доверили перерезать ленточку.
Источник фото: соцсети
Остановка представляла собой две соединенные бетонные плиты. Прибывшие заместитель главы администрации СП "Корткерос" Светлана Мажайская и помощник-консультант главы района Анатолий Кулаков рассказали, что в создании остановки принимали участие политики, бизнесмены и местные власти.
Мусор — народу
В Челябинске депутаты под аплодисменты торжественно открыли мусорные баки. По словам одного из представителей местной власти, площадка предусматривает размещение большого количества контейнеров.
Кстати, еще одно торжественное открытие помойки состоялось во Владивостоке. В праздновании приняли участие не только чиновники, но и бронзовый призер Олимпиады, чемпион по гребле Иван Штыль.
Арт-объект
В вологодском поселке Сямжа в 2020 году появилась скамейка. Ее открытие сопровождалось песнями, плясками, воздушными шарами и пафосными речами местных чиновников. Скамейка удостоилась даже статуса арт-объекта.
Установил скамейку местный предприниматель. По его словам, сделал он это по доброй воле и за свой счет.
И на десерт
Жители Новосибирска рассказали о церемонии открытия уличного туалета. К сожалению, в этот раз праздник прошел без приглашенных спортсменов и знаменитостей, но не обошелся без пафосных речей местных депутатов.