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11:43   13 Января 2021
Политика

Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный заявил о возвращении на территорию РФ. Об этом он написал в Instagram.

Согласно полученной информации, блогер вернется в Россию 17 января.

Ранее стало известно, что блогер и его сторонники подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, ФБК и другие НКО, которые с ним связаны, пожертвованиями собрали около 588 млн рублей. Больше половины средств были потрачены на личные нужды.

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#россия #навальный #instagram

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