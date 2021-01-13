Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный заявил о возвращении на территорию РФ. Об этом он написал в Instagram.

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный заявил о возвращении на территорию РФ. Об этом он написал в Instagram.

Согласно полученной информации, блогер вернется в Россию 17 января.

Ранее стало известно, что блогер и его сторонники подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, ФБК и другие НКО, которые с ним связаны, пожертвованиями собрали около 588 млн рублей. Больше половины средств были потрачены на личные нужды.