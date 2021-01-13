Администрация Тайваня прокомментировала отмену визита постпреда США при ООН

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт отказалась от посещения острова в связи с подготовкой к приходу новой власти США под руководством Джо Байдена.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт отказалась от посещения острова в связи с подготовкой к приходу новой власти США под руководством Джо Байдена.

По информации, обнародованной внешнеполитическим ведомством острова Тайвань, власти искренне сожалеют, что у Келли Крафт не получилось их посетить. Постоянный представитель США при ООН планировала посетить остров с рабочим визитом 13-15 января.

"Мы с пониманием и уважением относимся к решению Госдепартамента США. Будем приветствовать визит в подходящее время в будущем", — написано в заявлении ведомства.

Американский Госдеп во вторник сообщил об отмене всех зарубежных поездок по дипломатической линии. Связано это с необходимостью обеспечения передачи власти команде избранного президента Джозефа Байдена.