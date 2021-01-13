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11:24   13 Января 2021
Политика

Администрация Тайваня прокомментировала отмену визита постпреда США при ООН

Администрация Тайваня прокомментировала отмену визита постпреда США при ООН

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт отказалась от посещения острова в связи с подготовкой к приходу новой власти США под руководством Джо Байдена.

По информации, обнародованной внешнеполитическим ведомством острова Тайвань, власти искренне сожалеют, что у Келли Крафт не получилось их посетить. Постоянный представитель США при ООН планировала посетить остров с рабочим визитом 13-15 января.

"Мы с пониманием и уважением относимся к решению Госдепартамента США. Будем приветствовать визит в подходящее время в будущем", — написано в заявлении ведомства.

Американский Госдеп во вторник сообщил об отмене всех зарубежных поездок по дипломатической линии. Связано это с необходимостью обеспечения передачи власти команде избранного президента Джозефа Байдена.

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#байден #тайвань #госдеп сша

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