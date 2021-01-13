Актриса Хадженс высмеяла блокировку Twitter-аккаунта Трампа

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс высмеяла блокировку Twitter-аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Она опубликовала в Instagram снимок из фильма.

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс высмеяла блокировку Twitter-аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Она опубликовала в Instagram снимок из фильма.

Хадженс разместила кадр из фильма "Классный мюзикл", где она снималась с актером Заком Эфроном. На фото запечатлен момент, когда Трой (герой Зака Эфрона — Прим. ред.) дарит Габриэлле (героиня Ванессы Хадженс — Прим. ред.) кулон в виде буквы "Т". В оригинале Габриэлла спрашивает: ""Т" — это значит, Трой?".

Актриса в шутку дополнила подпись и на кадре появилось: ""Т" — это как Twitter Трампа заблокирован".

Пользователи Сети посмеялись над снимком, однако некоторым такая шутка не понравилась. Подписчики звезды недоумевали, почему актриса таким образом поддерживает цензуру.

Ранее аккаунт Трампа на YоuТubе заблокировали на неделю. Президент не сможет публиковать ролики и вести трансляции, сообщал телеканал "360".