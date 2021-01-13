Заразившийся COVID-19 президент Армении попал в больницу

Президент Армении Армен Саркисян, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Президент Армении Армен Саркисян, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Об этом заявили в пресс-службе главы страны. Саркисян заразился COVID-19 в Великобритании, куда уехал с семьей на новогодние праздники. Сейчас он вместе с женой, которой медики тоже диагностировали COVID-19, находится в Лондоне на самоизоляции. Когда состояние здоровья Саркисяна стабилизируется, он сможет вернуться в Армению.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.