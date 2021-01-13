11:15 13 Января 2021Политика
Заразившийся COVID-19 президент Армении попал в больницу
Президент Армении Армен Саркисян, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, попал в больницу с двусторонней пневмонией.
Президент Армении Армен Саркисян, который ранее заразился коронавирусной инфекцией, попал в больницу с двусторонней пневмонией.
Об этом заявили в пресс-службе главы страны. Саркисян заразился COVID-19 в Великобритании, куда уехал с семьей на новогодние праздники. Сейчас он вместе с женой, которой медики тоже диагностировали COVID-19, находится в Лондоне на самоизоляции. Когда состояние здоровья Саркисяна стабилизируется, он сможет вернуться в Армению.
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