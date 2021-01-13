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11:14   13 Января 2021
Происшествия

Суд США впервые за 70 лет казнил убийцу беременной американки

Суд США впервые за 70 лет казнил убийцу беременной американки

Американские власти привели в исполнение первый с 1951 года смертный приговор женщине, сообщает газета New York Times.

Осужденную Лизу Монтгомери суд признал виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины, которое было совершено в 2004 году.

Ранее планировалось привести приговор в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Впоследствии казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим здоровьем. Однако Верховный суд США отклонил это решение и позволил привести в действие смертный приговор.

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#суд #сша #убийство #смертная казнь

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